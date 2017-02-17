После инцидента в школе Павлодара скончалась вахтер учебного заведения

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После инцидента в школе Павлодара скончалась вахтер учебного заведения17.02.2017
Общество  13:31

Павлодар. 17 февраля. Kazakhstan Today - После инцидента в школе №12 имени Калижана Бекхожина, куда проник вор, скончалась вахтер учебного заведения.

По информации Pavlodarnews.kz, в результате стресса, полученного от того, что в школу проник преступник, пострадала вахтер учебного заведения. Вечером 11 февраля у нее поднялось давление, а на следующий день ее отвезли в больницу, где женщина скончалась, передает Kazakhstan Today.

Напомним, случай произошел в средней общеобразовательной школе №12 имени Калижана Бекхожина. 40-летний житель Акмолинской области проник в здание школы и пытался украсть сумку завуча, в которой были документы, сотовый телефон и 20 тысяч тенге.

Ученик девятого класса помог задержать вора. Как сообщила завуч школы Майра Боранбаева, настоящим героем стал ученик 9 класса Нариман Муканов.

"Вор, схватив мою сумку, пытался бежать. Я крикнула, на что быстро отреагировал вешавший стенгазету ученик, спортсмен Нариман. Он не испугался, схватил взрослого мужчину, и не дал ему убежать. После на помощь Нариману сбежались другие, подошла инспектор и вызвала полицию", - рассказала Майра Боранбаева.

Руководитель областного управления образования Бахыт Бексеитова пообещала уточнить подробности и решить - как поощрить героя.
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