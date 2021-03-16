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Потепление ожидается в Казахстане в ближайшие дни

15.03.2021 26407
Нур-Султан. 15 марта. Kazakhstan Today - Повышение температуры воздуха обещают синоптики в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
 

С продвижением высотного гребня с запада на восток ожидается повышение температуры воздуха на всей территории Казахстана. Также с отрогом антициклона на большей части страны ожидается погода без осадков", - сообщили в "Казгидромете".

 
Отмечается, что лишь в начале недели в восточной части, а затем на западе республики местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, усиление ветра.
 

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