Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве по инвестициям и развитию РК прокомментировали предложение депутата мажилиса Азата Перуашева о строительстве общежитий, которое вызвало резко негативную реакцию со стороны казахстанцев.

Напомним, 12 апреля на пленарном заседании в мажилисе парламента РК депутат Азат Перуашев озвучил запрос, в котором предложил включить в программу "Нурлы жер" строительство общежитий для сельской молодёжи, не имеющей средств на приобретение квартир. Депутат предложил строить не только квартиры, но и благоустроенные общежития, с санузлами на этаже. Такое решение, по мнению Перуашева, удешевит стоимость жилья сразу на 40%. Однако казахстанцы отреагировали на это предложение крайне негативно, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях развернулось масштабное обсуждение озвученной депутатом идеи. Негодующие казахстанцы предложили Перуашеву начать с себя и первому заселиться в квартиру без кухни и туалета, с удобствами на этаже.

"Обретя крышу над головой, сельская молодёжь сможет встать на ноги, обрести профессию и работу, реализовать свои возможности, а со временем - и приобрести благоустроенное жильё. Это направление может стать самым настоящим социальным лифтом, путёвкой в новую жизнь для ребят из аула", - говорил Перуашев.

Однако общественность не поддержала его идею, в комментариях в соцсетях его назвали тираном и новым Хрущевым.

Пресс-служба партии "Ак жол", лидером которой является Азат Перуашев, распространила информацию о том, что в депутатском запросе не предлагалось "строить квартиры без туалетов".

"В общежитиях, где санузлы и кухни вынесены за пределы занимаемой площади, стоимость жилья автоматически снижается на 40%. Это делает общежития более доступным жильём для малообеспеченных слоёв населения", - пояснили в пресс-службе.

Между тем, как сообщили агентству "Казинформ" в МИР РК, в Казахстане по линии Министерства образования и науки в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы реализуются проекты по строительству общежитий для студентов, трудовой молодежи и других категорий граждан.

"Строительство ведется по принципу ГЧП с привлечением средств работодателя. Местные исполнительные органы могут осуществлять строительство общежитий, как за счет средств местного бюджета, так и по принципу ГЧП", - сообщили в министерстве.

По его информации, строительство общежитий, в основном, осуществляется целенаправленно в рамках программ, реализуемых по линии министерств образования и науки, здравоохранения, обороны, труда и социальной защиты и других.

В министерстве подчеркнули, что в рамках действующей программы "Нурлы жер" не предусмотрено отдельное направление по строительству общежитий.

По данным ведомства, для программ жилищного строительства были расширены типологии жилых зданий за счет разработки проектов коридорного типа. Жилые дома коридорного типа по сравнению с секционными позволят уменьшить стоимость строительства на 7-11% и за счет сокращения входной группы на 6,6% позволит увеличить выходную площадь квартир.

"Что касается проектов без санузлов и кухни, учитывая большое количество проживающих граждан, основными недостатками данного типа зданий являются неудовлетворительное санитарное состояние мест общего пользования (душевых, санузлов, кухонных помещений, коридоров), наличие постоянного шума и так далее", - говорится в письме вице-министра Роман Скляра "Казинформу".

Просмотров: 5393