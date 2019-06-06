Представителем Детского фонда ООН в Казахстане назначен Артур ван Дизен

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в Нур-Султане состоялась встреча уполномоченного по правам человека в РК Аскара Шакирова с вновь назначенным представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Артуром ван Дизеном, передает Kazakhstan Today.

Омбудсмен РК отметил многолетнее плодотворное сотрудничество с данной организацией, прежде всего в рамках совместных проектов. В качестве приоритетных направлений были выделены вопросы защиты детей от дискриминации, мониторинг соблюдения их прав в институциональных учреждениях и в миграционных процессах. По итогам реализации отдельных проектов, в частности, по предотвращению насилия в отношении детей, казахстанский опыт рекомендован для использования в других странах , сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РК.

Новый представитель ЮНИСЕФ выразил готовность своей организации к дальнейшему расширению сотрудничества, проинформировав о разработке соответствующего документа для его заключения с правительством Казахстана.

Во встрече также принял участие экс-представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный.

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