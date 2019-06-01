Премьерный показ первого китайско-казахстанского фильма "Композитор" состоится в Алматы 5 июня

Алматы. 31 мая. Kazakhstan Today - 5 июня 2019 года во Дворце Республики в Алматы состоится премьерный показ художественного фильма "Композитор" - первого совместного кинопроекта Китая и Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Фильм рассказывает историю о жизни и творчестве китайского композитора Сянь Синхая в Советском Союзе, в том числе и в Алма-Ате, а также о его дружбе с казахским композитором Бахытжаном Байкадамовым. Съемки картины прошли в 2017 году, значительная ее часть была отснята в Казахстане . В роли Сянь Синхая снялся знаменитый китайский актер Ху Цзюнь, в роли Бахытжана Байкадамова - Берик Айтжанов . Режиссерами картины выступили: с казахстанской стороны - Сабит Курманбеков, с китайской стороны - Шерзат Якуб. Над созданием картины работали киностудия "Казахфильм" имени Ш. Айманова и китайская компания "Shinework Pictures".

Производство совместного художественного фильма "Композитор" было инициировано на правительственном уровне, в рамках Соглашения о культурно-гуманитарном сотрудничестве , подписанного 31 августа 2015 года при участии Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, сообщили в Генеральном консульстве КНР в Алматы.

Мировая премьера фильма "Композитор" состоялась в апреле этого года в рамках конкурсной программы IX Пекинского международного кинофестиваля (The 9th Beijing International Film Festival). Торжественная премьера в Нур-Султане прошла 17 мая в ЦКЗ "Казахстан".

В широкий прокат картина "Композитор" в Китае вышла с 17 мая, в казахстанский широкий прокат она выходит с 6 июня 2019 года.

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