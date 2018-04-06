Президент Казахстана поручил размещать детские площадки на первых этажах ТРЦ

Астана. 5 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил при разработке проектов торгово-развлекательных центров размещать детские площадки на первых этажах, передает корреспондент агентства.

"Почему детские площадки надо ставить на самом верхнем этаже, а не внизу? Торговля может быть наверху, а детские площадки надо внизу делать. В будущем по застройке надо ставить такую задачу для мегапроектов", - сказал глава государства сегодня в ходе совещания по дальнейшему развитию Астаны.

Президент Казахстана подчеркнул, что из событий в Кемерове необходимо сделать самые серьезные выводы.

"Сейчас по моему поручению все кругом проверяется. Пока красный петух не клюнет, у нас ничего не делается. Везде должны быть проверки. Среди белого дня сколько погибло людей, детей. Ужас", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он также отметил, что сейчас предприниматели начали доказывать, что у них все хорошо с пожарной безопасностью. Тем не менее необходимо наладить проверки, особенно в торгово-развлекательных центрах.

Напомним, что 25 марта в Кемерове, на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека. В числе погибших 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали.

Происшествие всколыхнуло казахстанцев, которые выразили слова скорби и соболезнования. Во многих городах прошли акции почтения памяти погибших. Вместе с тем происшествие в России заставило обратить внимание на пожарную безопасность на объектах в Казахстане для недопущения подобных трагедий.

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