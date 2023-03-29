Президент России наградил пятерых казахстанцев медалью Пушкина

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Шымкент. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента обнародовали промежуточные результаты расследования массового отравления школьников. По результатам исследования смывов обнаружены бактерии группы кишечных палочек, передает корреспондент агентства.





22 марта 2023 года в 07.00 из городской инфекционной больницы поступило экстренное извещение о том, что госпитализировано 12 больных школьников с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция, острый гастроэнтерит, тяжелая степень, обезвоживание 2-й степени?". В этой связи было немедленно начато санитарно-эпидемологическое расследование", - сообщили в департаменте.





По данным ведомства, школьники приехали из других регионов в Шымкент для участия в республиканской олимпиаде с 20 по 25 марта 2023 года по общеобразовательным предметам естественно-математического направления. Всего приехало 860 человек (784 школьника и 76 руководителей команд). Всех приехавших для участия в олимпиаде разместили в общежитиях учебных заведений города по трем адресам:





- 282 школьника и 24 руководителя команд в школе-интернате "Білім инновация" для мальчиков № 1;





- 246 школьников и 24 руководителя команд в лицее-интернате № 1 для одаренных детей";





- 256 школьников и 28 руководителя команд в общежитии № 5 Южно-Казахстанского университета имени М. Ауезова.





Всего с 22 по 23 марта 2023 года было госпитализировано в городскую инфекционную больницу 15 детей с предварительным диагнозом "ОКИ, острый гастроэнтерит, тяжелой степени тяжести, дегидротация 2-й степени?". Жалобы больных при поступлении в больницу: диарея, рвота, головная боль, повышенная температура, боли в животе, общая слабость", - уточнили в департаменте.





Отмечается, что все 15 заболевших детей проживали в общежитии № 5.





Для проживающих в общежитии № 5 питание (завтрак, обед, ужин) было организовано в обеденном зале буфета-столовой данного общежития, при этом приготовление пищи проводилось в столовой корпуса "А" ЮКГУ имени М. Ауэзова, расположенной по улице Ильяева, № 8, и доставлялась на автотранспорте в общежитие № 5. В ходе расследования для проведения лабораторных исследований были отобраны пищевые продукты, вода, смывы, взяты анализы на бактериологические исследования у работников столовой для определения бактерионосительства. По результатам исследования смывов обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП), остальные исследования находятся в работе", - проинформировали в ведомстве.





По данным санврачей, 25 марта все 15 заболевших детей выписаны из больницы, у всех детей бактериологические анализы отрицательные, выписаны с окончательным диагнозом "другие и неуточненные гастроэнтериты и колиты инфекционного происхождения".





Кроме того, 23 марта в городскую инфекционную больницу был госпитализирован с диагнозом "ветряная оспа" один участник олимпиады, проживающий в общежитии № 5, который на сегодняшний день продолжает получать лечение в инфекционной больнице.





Сообщается, что в ходе проведения расследования было принято решение о передаче обеспечения питания участников олимпиады, проживающих в общежитие № 5, в столовую городской школы-гимназии № 1. Кроме того, была отменена торжественная церемония закрытия олимпиады, победителей наградили в местах проживания.





Также, по данным ведомства, пересмотрен формат проведения республиканской олимпиады по общественно-гуманитарному направлению, проведение которой было запланировано на 3-8 апреля 2023 года в городе Шымкенте. Олимпиада пройдет в регионах.





За всеми контактировавшими с больными велось медицинское наблюдение. Проведение расследования и санитарно-эпидемиологических мероприятий продолжается.





Проведение республиканской олимпиады естественно-математического направления среди учащихся в Шымкенте с 20 по 25 марта 2023 года не было согласовано со службой санитарно-эпидемиологического контроля, и уведомление о ее проведении также не поступало... Департамент впредь рекомендует организаторам республиканских олимпиад согласовывать их проведение с межведомственной комиссией по профилактике инфекционных заболеваний Республики Казахстан", - заключили в ведомстве.





Дополнено 28.03.2023, 20.23





Организаторы олимпиады получили строгие выговоры за массовое отравление детей в Шымкенте. Об этом сообщила первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова.



