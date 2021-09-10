При Жетысуском университете открылся суперсовременный бассейн

ТАЛДЫКОРГАН. 9 СЕНТЯБРЯ - К 30-летию Независимости Казахстана в Талдыкоргане состоялось торжественное открытие еще одного современного бассейна, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Построен спортивный объект специально для Жетысуского университета имени Ильяса Жансугурова. Особенность его в том, что здесь можно практиковать все виды плавания, а также водное поло. Созданы условия для маломобильных граждан.

С открытием нового бассейна вуз и собравшихся жителей города поздравил заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов.

Это важный вклад в реализацию поручения Елбасы и послания президента страны по популяризации здорового образа жизни, развития массового спорта, поддержки физкультуры и спорта высоких достижений. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что залог здоровья - физическая культура. Он также отметил, что нужно создавать все условия для занятия массовым и детским спортом. А акимам областей дал задание обеспечить поэтапное строительство спортивной инфраструктуры. Сегодняшнее открытие бассейна наглядный пример реализации послания. Благодаря государственной поддержке созданы все условия для всестороннего развития студентов Жетысуского университета. Сегодня в стенах вуза обучается более 6 тысяч студентов, из них 450 студентов обучаются в рамках образовательного гранта акима области. Верю, что в будущем вы станете хорошими специалистами и внесете вклад в развитие нашей страны. Пусть открываемый сегодня спортивный объект долго и успешно служит на благо процветания казахстанского спорта и молодежи Жетысуского университета", - сказал Батыржан Байжуманов.

Общая площадь крытого бассейна составляет 1677,7 квадратного метра. Размер чаши бассейна 25 и 11 метров. Объект построен и оборудован в соответствии со строительными требованиями и санитарно-эпидемиологическими стандартами. Есть отдельный вход в бассейн, раздевалки для мужчин и женщин, сауна, душевые, жилые комнаты для рабочих и тренеров, инструкторов, специальное помещение для хранения и мойки спортивного инвентаря.

Как отметил ректор Жетысуского университета студенты и сотрудники университета имеют свободный доступ к бассейну по установленному графику.

Мечта многих поколений студентов и преподавателей нашего вуза о бассейне осуществилась. Выражаю особую благодарность акиму Алматинской области Амандыку Баталову за особое внимание, которое он уделяет нашему университету и сфере образования в целом. Хочу отметить, что только здоровое поколение может достигать высот, и именно поэтому нам сделан такой замечательный подарок - современный, оснащенный всем необходимым оборудование бассейн. Все учащиеся и преподавательский состав имеет свободный доступ к плавательному объекту", - поделился ректор Жетысуского университета имени Жансугурова Куат Баймырзаев.

Всего на строительство бассейна, которое стартовало в прошлом году, потрачено более 310 миллионов тенге.

Стоит отметить, что это второй бассейн, который был открыт в областном центре в нынешнем году. На День столицы жетысусцам был сдан на пользование Центральный плавательный бассейн олимпийского типа на 570 мест.

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