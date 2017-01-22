Причиной смерти Джорджа Майкла могли стать наркотики

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Причиной смерти Джорджа Майкла могли стать наркотики22.01.2017
Общество  12:45
Лондон. 22 января. Kazakhstan Today - Британский поп-исполнитель Джордж Майкл скончался на 53 году жизни от наркотиков, сообщает Mirror со ссылкой на его партнёра Пола Стага.

Стаг заявил, что певец мог смешать сразу несколько препаратов и антидепрессантов с алкоголем.

По его словам, у Джорджа Майкла была наркотическая зависимость на протяжении многих лет. И якобы он не мог обойтись без экстази в интимной жизни.

Полиция пока не дала официального заключения о причинах смерти певца.
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