Причиной смерти Джорджа Майкла могли стать наркотики

Лондон. 22 января. Kazakhstan Today - Британский поп-исполнитель Джордж Майкл скончался на 53 году жизни от наркотиков, сообщает Mirror со ссылкой на его партнёра Пола Стага.
Стаг заявил, что певец мог смешать сразу несколько препаратов и антидепрессантов с алкоголем.
По его словам, у Джорджа Майкла была наркотическая зависимость на протяжении многих лет. И якобы он не мог обойтись без экстази в интимной жизни.
Полиция пока не дала официального заключения о причинах смерти певца.
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