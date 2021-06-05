Причиной отравления 130 сельчан в Северном Казахстане назвали грязную воду

ПЕТРОПАВЛОВСК. 4 июня - Специалисты озвучили причину заражения кишечной инфекцией 130 жителей села Бесколь в Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает телеканал " Евразия ", кишащая микробами вода могла стать причиной недомогания сельчан в Северном Казахстане.

С одинаковыми симптомами - резь в желудке, рвота и температура, к врачам обратились 130 человек. Большинство из них - дети. Около 20 пациентов в тяжёлом состоянии госпитализировали. Предварительный диагноз - энтеровирусная инфекция. Только через неделю после начала массового заражения местные санврачи сделали первое официальное заявление. По их данным, виновата плохая вода. Но какие в ней нашли микробы и чем они опасны, так и не объяснили", - говорится в сюжете.

Было обнаружено общее микробное число. Это качественный показатель загрязненности воды. Там был сплошной рост, подсчитать его не удается, - сказал глава управления санитарно-эпидемиологического контроля Кызылжарского района Джангильды Ибраев.

Воду продезинфицировали и снова взяли анализы, если состав не изменится, процедуру повторят. По одной из версий, грязная вода могла попасть в общую сеть из-за несанкционированных врезок.

По информации телеканала, в селе фиксируют повторные случаи заболеваний. На следующей неделе будут известны результаты повторных проб воды, а пока санврачи советуют сельчанам пить только кипяченую или бутилированную воду.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства