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Причиной отравления 130 сельчан в Северном Казахстане назвали грязную воду

04.06.2021 10909
Причиной отравления 130 сельчан в Северном Казахстане назвали грязную воду
ПЕТРОПАВЛОВСК. 4 июня - Специалисты озвучили причину заражения кишечной инфекцией 130 жителей села Бесколь в Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает телеканал "Евразия", кишащая микробами вода могла стать причиной недомогания сельчан в Северном Казахстане. 
 

С одинаковыми симптомами - резь в желудке, рвота и температура, к врачам обратились 130 человек. Большинство из них - дети. Около 20 пациентов в тяжёлом состоянии госпитализировали. Предварительный диагноз - энтеровирусная инфекция. Только через неделю после начала массового заражения местные санврачи сделали первое официальное заявление. По их данным, виновата плохая вода. Но какие в ней нашли микробы и чем они опасны, так и не объяснили", - говорится в сюжете.

 

Было обнаружено общее микробное число. Это качественный показатель загрязненности воды. Там был сплошной рост, подсчитать его не удается, - сказал глава управления санитарно-эпидемиологического контроля Кызылжарского района Джангильды Ибраев.

 
Воду продезинфицировали и снова взяли анализы, если состав не изменится, процедуру повторят. По одной из версий, грязная вода могла попасть в общую сеть из-за несанкционированных врезок. 
 
По информации телеканала, в селе фиксируют повторные случаи заболеваний. На следующей неделе будут известны результаты повторных проб воды, а пока санврачи советуют сельчанам пить только кипяченую или бутилированную воду.

 

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