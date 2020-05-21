Пробки на блокпостах в Алматы связаны с ослаблением карантина - ДП

Алматы. 20 мая. Kazakhstan Today - Начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов назвал причину пробок, зафиксированных на блокпостах в городе в последние дни, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день ситуация на 25 блокпостах, функционирующих по периметру города, стабильная. В их работе задействовано около 700 человек личного состава ДП, без военнослужащих Министерства обороны. В наиболее востребованных направлениях на протяжении нескольких дней имеют место быть заторные явления. Они, прежде всего, связаны с послаблением карантинного режима. Некоторые граждане путают с прекращением карантина, поэтому стремятся попасть в город или, напротив, выехать из него. Ещё раз напоминаем, что карантин не отменён! Блокпосты пересекать могут только те граждане, чьи данные оперативным штабом внесены в специальный реестр", - подчеркнул Таймерденов.

По его словам, в связи с послаблением карантинного режима на блокпостах поток машин увеличился на 20%. При этом на проверку каждого транспортного средства, за исключением грузового, затрачивается определенное время.

В этой связи призываем граждан воздержаться от необоснованного выезда из дома. Все эти меры направлены на безопасность здоровья и жизни граждан. Просим отнестись с пониманием", - сказал начальник ДП Алматы.

Он также сообщил, что свыше 2 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии задействованы в пешем патрулировании каждый день для защиты общественного порядка.

В целях профилактики коронавирусной инфекции полицейские совместно с сотрудниками СЭС и представителями акимата проводят рейды в общественном транспорте. В ходе проверки с водителями и пассажирами проводится разъяснительная беседа по соблюдению карантинного режима, ношению масок и социальной дистанции", - пояснил Таймерденов.

Он также добавил, что в период карантина судом за нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлечено 2294 человека.

Кроме того, на блокпостах установлены камеры видеонаблюдения "Сергек", которые дают возможность установить всех нарушителей и привлечь их к ответственности. Для водителей, объезжающих заторы по встречной, на дорогах выставлены дополнительные наряды полиции.

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