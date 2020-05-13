Проблемы с сайтами госорганов Казахстана связаны с атаками из-за рубежа - АО "НИТ"

Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - АО "Национальные информационные технологии" сообщило о массовых DDoS-атаках на казахстанские сайты, передает Kazakhstan Today.

По данным АО "НИТ", сегодня были зафиксированы проблемы с интернет-ресурсами государственных органов, в том числе портала eGov.kz, Е-лицензирование и всех компонентов "Электронное правительство".

Совместная оперативно проведённая работа с Государственной технической службой КНБ РК показала, что в отношении интернет-ресурсов государственного сектора фиксируется распределенная DDoS-атака из зарубежного сегмента Интернета, которая привела к проблемам с доступностью интернет-ресурсов организаций государственного и квазигосударственного секторов", - уточнили в пресс-службе компании.

Отмечается, что атака на интернет-ресурсы казахстанского сегмента Интернета производилась более чем с 550 IP-адресов из 48 стран мира.

На текущий момент принимаются меры по минимизации влияния атаки на работу ресурсов и по ее полной блокировке. Компрометация персональных данных не выявлена", - подчеркнули в АО "НИТ".

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