Проезд по улице Туркебаева в Алматы частично перекроют

АЛМАТЫ. 26 ИЮЛЯ - С 27 июля по 25 августа проезд по улице Туркебаева в Алматы будет частично перекрыт, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", с 27 июля по 25 августа будет ограничено движение автотранспорта по улице Туркебаева - от улицы Карасай батыра до улицы Толе би.

В организации объяснили, что на данном участке будет проведен капитальный ремонта теплосетей, проходящих под проезжей частью.

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