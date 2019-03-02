Прокуратура выявила нарушения со стороны центра реабилитации инвалидов и отдела занятости Караганды

Караганда. 1 марта. Kazakhstan Today - Карагандинские прокуроры защитили права инвалидов, передает Kazakhstan Today.

Прокуратура Карагандинской области провела проверки в деятельности ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Караганды" и ОО "Центр реабилитации инвалидов "Лайыкты омір" по вопросу соблюдения законности при оказании социальных услуг и выявила нарушения при заключении и исполнении договоров о государственных закупках, направленных на оказание социальных услуг.

Это привело к ущемлению прав индивидуальных помощников и инвалидов, а также причинению ущерба государству. Также выявлено, что общественным объединением ограничивались права лиц с ограниченными возможностями в получении услуг по сопровождению в выходные и праздничные дни, занижался размер оплаты услуг индивидуальных помощников. Отделом занятости, напротив, предоставлялись заведомо завышенные сведения об объемах выполненных работ", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мерами прокурорского реагирования нарушения были устранены. По выявленным фактам департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области начато досудебное расследование статье УК РК "Присвоение чужого имущества в особо крупном размере".

По данным прокуратуры, в Караганде получателями социальных услуг индивидуального помощника являются свыше 1,5 тыс. инвалидов I группы, имеющих проблемы в передвижении. Ежегодно на эти цели государством выделяется более 700 млн тенге.

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