Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - Рейтинг акимов за март 2017 года возглавил глава Кызылординской области Крымбек Кушербаев, который набрал 12,7 баллов.
Второе место занимает аким Алматы Бауыржан Байбек. Его результат - 12,6 балла. Тройку лидеров замыкает глава Астаны Асет Исекешев, который набрал 12,4 балла.
На четвертом, пятом, шестом месте - глава Актюбинской области Бердибек Сапарбаев (12 баллов), аким Алматинской области Амандык Баталов (11,9) и глава Жамбылской области Карим Кокрекбаев (11,4), соответственно.
Седьмую позицию с 11,3 балла занял глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, восьмую - аким Атырауской области Нурлан Ногаев, набравший 10,4 балла, девятую - глава Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев (10,3 балла).
С 10-го по 12-е место заняли глава Костанайской области Архимед Мухамбетов (9,7 балла), аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов (9,6 балла) и глава Павлодарского региона Булат Бакауов (9,4 балла), информирует агентство "Казинформ
".
Оценка глав регионов проводилась по таким критериям, как влиятельность, политический статус, перспективность для роста или дальнейшего перемещения, индекс информационной активности и уровень критических оценок.
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