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Рейтинг акимов за март 2017 года возглавил глава Кызылординской области21.04.2017
Общество  16:43

Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - Рейтинг акимов за март 2017 года возглавил глава Кызылординской области Крымбек Кушербаев, который набрал 12,7 баллов.

Второе место занимает аким Алматы Бауыржан Байбек. Его результат - 12,6 балла. Тройку лидеров замыкает глава Астаны Асет Исекешев, который набрал 12,4 балла.

На четвертом, пятом, шестом месте - глава Актюбинской области Бердибек Сапарбаев (12 баллов), аким Алматинской области Амандык Баталов (11,9) и глава Жамбылской области Карим Кокрекбаев (11,4), соответственно.

Седьмую позицию с 11,3 балла занял глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, восьмую - аким Атырауской области Нурлан Ногаев, набравший 10,4 балла, девятую - глава Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев (10,3 балла).

С 10-го по 12-е место заняли глава Костанайской области Архимед Мухамбетов (9,7 балла), аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов (9,6 балла) и глава Павлодарского региона Булат Бакауов (9,4 балла), информирует агентство "Казинформ".

Оценка глав регионов проводилась по таким критериям, как влиятельность, политический статус, перспективность для роста или дальнейшего перемещения, индекс информационной активности и уровень критических оценок.
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