Ряд рейсов казахстанских и турецких авиакомпаний в Стамбул был отменен

Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - В связи с переездом с аэропорта Ататюрк в аэропорт Стамбул, который состоится с 6 апреля 2019 года, были отменены некоторые рейсы казахстанских и турецких авиакомпаний в Стамбул, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня, 5 апреля 2019 года, с 03.00 по времени Стамбула, начался процесс переноса пассажирских рейсов из аэропорта "Istanbul Ataturk Airport" в новый аэропорт "Istanbul Airport", который планируется завершить 6 апреля текущего года, в 23.59 по времени Стамбула. Так, аэропорт "Istanbul Ataturk Airport" приостановит работу 6 апреля в 02.00 часов по времени города Стамбул. После приостановления аэропорта "Istanbul Ataturk Airport", все коммерческие внутренние и международные пассажирские рейсы, начиная с 14.00 6 апреля 2019 года будут выполняться из нового аэропорта и в новый аэропорт "Istanbul Airport", - сообщает Комитет гражданской авиации.

В связи с переездом, ряд рейсов казахстанских и турецких авиакомпаний в город Стамбул был отменен. В этой связи всех пассажиров просим обратить внимание на бронирования с вылетом в город Стамбул в период с 5 апреля 2019 года, отметили в ведомстве.

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