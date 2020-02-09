Рынки на барахолке Алматы закрыты

Алматы. 8 февраля. Kazakhstan Today - Рынки на барахолке в Алматы закрыты на санитарные дни, передает Kazakhstan Today.

Администрации рынков "Байсат", "Барлык", "Ялян", "Рахат", "Барыс", "Алатау", "Болашак", "Мизам", "Арлан", "Ожет", "Ак-Булак", "Кенжехан" сообщили о закрытии на санитарные дни.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев прокомментировал журналистам закрытие рынков.

Вы должны понимать. Потому что, в том числе, были призывы к насилию на барахолке. Соответственно, были усилены меры предосторожности", - сказал Абаев.





Как сообщалось ранее, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки . В ходе происшествия несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. 8 человек от полученных травм скончались . Травмы получили также и сотрудники полиции, в том числе двое огнестрельное ранения. По предварительным данным, в результате хулиганских действий, сопряженных поджогами, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. В настоящее время 47 человек задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья.





Была создана правительственная комиссия , перед которой поставлены задачи по установлению причин конфликта, а также обеспечению оперативного решения вопросов социально-экономического и гуманитарного характера.

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