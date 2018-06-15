С начала купального сезона в водоемах Алматинской области утонули четыре человека

Талдыкорган. 15 июня. Kazakhstan Today - Восемь чрезвычайных ситуаций было зарегистрировано на водоемах Алматинской области, передает корреспондент агентства.

По официальным данным, с начала июня текущего года на водных участках региона бедствие потерпело 11 человек. Семерых из них удалось спасти, четверо утонули.

Напомним, за прошлый год на территории области количество ЧС на воде достигло 142, при этом бедствие потерпели 218 человек, в том числе 43 ребенка. Из них утонуло 62 человека, в том числе 17 детей, было спасено 156 человек, в том числе 26 детей.

С начала купального сезона в области утонуло четверо человек. Из них два случая зарегистрировано при купании и два - как несчастных случай. Как выяснилось, среди двоих утонувших была девушка и ребенок. Причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности во время купаний. Остальные двое стали жертвами горных рек. Погиб рыбак и турист из России.

"Много случаев, когда люди в темное время суток в нетрезвом состоянии купаются в запрещенных местах. Поэтому такие трагические ситуации частично регистрируются. Необходимо довести правила безопасности жителям и гостям региона. Нужно выбирать специально отведенные места, разрешенные для купания, где есть профессиональная спасательная служба, спасательный пост, медицинский пункт для своевременного оказания помощи", - рассказал Сайлаубек Чарапиев, руководитель Оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области.

Открытые водоемы, безусловно, источник опасности, и поэтому осторожность при купании и плавании вполне оправдана.

"Лучшее время суток для купания - 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера. Не следует купаться раньше, чем через час-полтора после приема пищи", - пояснил Нурлан Ыбышев.

В жаркую погоду нельзя долго купаться перегретым и не стоит подплывать близко к идущим плавательным суднам, катерам и лодкам.

Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем дети отправятся в лагеря, туристические походы и пикники.

Стоит помнить, что соблюдение правил безопасного поведения на воде может предотвратить беду.

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