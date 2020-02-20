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Сагинтаев рассказал о реакции в Алматы на события в Кордайском районе

19.02.2020, 16:32 18172
Сагинтаев рассказал о реакции в Алматы на события в Кордайском районе
Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, отвечая сегодня на вопросы горожан в ходе отчетной встречи, рассказал о превентивных мерах, принятых в городе после случившегося в Кордайском районе Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.
 

Все, что происходило в Кордае, уже всем известно, об этом говорилось. Открыто обсуждается, показывается. Правительство работало", - сказал аким, отметив, что на Совете безопасности под председательством Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева данный вопрос также рассматривался. Правовую оценку дадут правоохранительные и судебные органы. 

 

Что касается нашего города. Как только пришла информация о произошедших событиях, все службы были мобилизованы: это и правоохранительные органы, и службы акимата", - сообщил Сагинтаев. 

 
Так как, по данным правоохранителей, в социальных сетях были зафиксированы призывы деструктивного характера, владельцам и директорам рынков Алматы было предложено временно приостановить деятельность, напомнили в пресс-службе акима города. 
 

Были вопросы, почему сделали оцепление рынков. Мы не могли допустить ни малейшего факта правонарушения в отношении кого бы то ни было. Поэтому были усилены меры безопасности, территории рынков были взяты под охрану", - сказал аким. Он подчеркнул, что данные меры позволили обеспечить безопасность горожан.

 
Напомним, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки, в результате которых несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения, погибли 11 человек. В ходе инцидента пострадали 185 граждан, из них 34 госпитализированы. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта. 
 
По событиям в Кордайском районе заведено порядка 90 уголовных дел.
 

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