Сагинтаев рассказал о реакции в Алматы на события в Кордайском районе

Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, отвечая сегодня на вопросы горожан в ходе отчетной встречи, рассказал о превентивных мерах, принятых в городе после случившегося в Кордайском районе Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Все, что происходило в Кордае, уже всем известно, об этом говорилось. Открыто обсуждается, показывается. Правительство работало", - сказал аким, отметив, что на Совете безопасности под председательством Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева данный вопрос также рассматривался. Правовую оценку дадут правоохранительные и судебные органы.

Что касается нашего города. Как только пришла информация о произошедших событиях, все службы были мобилизованы: это и правоохранительные органы, и службы акимата", - сообщил Сагинтаев.

Так как, по данным правоохранителей, в социальных сетях были зафиксированы призывы деструктивного характера, владельцам и директорам рынков Алматы было предложено временно приостановить деятельность, напомнили в пресс-службе акима города.

Были вопросы, почему сделали оцепление рынков . Мы не могли допустить ни малейшего факта правонарушения в отношении кого бы то ни было. Поэтому были усилены меры безопасности, территории рынков были взяты под охрану", - сказал аким. Он подчеркнул, что данные меры позволили обеспечить безопасность горожан.

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