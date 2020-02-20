Порядка 90 уголовных дел расследуется в связи беспорядками в Кордайском районе

Фото: ru.sputniknews.kz

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - По событиям в Кордайском районе Жамбылской области заведено порядка 90 уголовных дел, передает Kazakhstan Today.

Порядка 90 уголовных дел по разным эпизодам", - сказал журналистам заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, отметив, что каждый день количество уголовных дел добавляется, потому что выясняются новые обстоятельства.

Марат Кожаев проинформировал, что полицейскими допрошены сотни человек. Процессуальные действия продолжаются.

Напомним, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки, в результате которых несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения, погибли 11 человек

По данным областного штаба, в ходе инцидента пострадали 185 граждан, из них 34 госпитализированы. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства