Порядка 90 уголовных дел расследуется в связи беспорядками в Кордайском районе

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Порядка 90 уголовных дел по разным эпизодам", - сказал журналистам заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, отметив, что каждый день количество уголовных дел добавляется, потому что выясняются новые обстоятельства.
Марат Кожаев проинформировал, что полицейскими допрошены сотни человек. Процессуальные действия продолжаются.
Как сообщалось ранее, более 25 уголовных дел расследуется в связи беспорядками в Кордайском районе.
Напомним, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки, в результате которых несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения, погибли 11 человек.
По данным областного штаба, в ходе инцидента пострадали 185 граждан, из них 34 госпитализированы. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта.
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