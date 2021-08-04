Сапарбаев уволил Досаева после замечания президента

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ТАРАЗ. 3 АВГУСТА - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев уволил Кайрата Досаева с должности после замечания президента страны Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По поручению президента РК 3 августа 2021 года распоряжением акима Жамбылской области К. Досаев освобожден от занимаемой должности", - говорится в сообщении пресс-служба акима региона.
30 июля 2021 года распоряжением акима Жамбылской области Досаев был назначен на должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области, с освобождением от должности главного государственного инспектора труда - руководителя управления инспекции труда акимата Жамбылской области, занимаемого им с 20 декабря 2019 года.
Назначение вызвало общественный резонанс, и последовала критика президента страны в адрес главы Жамбылской области, поскольку Досаев был уволен в 2019 году с поста акима Тараза за серьезные упущения в работе.
В 2019 году в Таразе произошел шокирующий случай - семиклассница подверглась насилию в уличном туалете на территории школы. После инцидента уволилась глава областного управления образования. Также после этого случая к дисциплинарной ответственности привлекли 11 человек. От занимаемых должностей освободили завуча, учителя математики, который отпустил девочку с урока, дежурного в тот день педагога, вахтера и школьного инспектора. Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил уволить акима города.
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