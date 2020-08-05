Сапарбаев встретился с родственниками подозреваемых в участии в беспорядках в Кордайском районе

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Как сообщалось ранее, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки, в результате которых несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения, погибли 11 человек. В ходе инцидента пострадали 185 граждан, из них 34 госпитализированы. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта. По событиям в Кордайском районе заведено порядка 90 уголовных дел. После произошедшего президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников в Жамбылской области. Позже в Жамбылской области, Алматы и Шымкенте задержали 25 активных участников массовых беспорядков.
Бердибек Сапарбаев провёл ряд встреч с жителями сёл Каракемер и Сортобе. Он выслушал все просьбы родственников задержанных и отметил, что их обращения не останутся без внимания - будут рассмотрены прокуратурой, правоохранительными и местными исполнительными органами. Аким подчеркнул, что все проблемные вопросы должны решаться в рамках законодательства Казахстана.
Мы не должны забывать, что произошедшие трагические события привели к гибели 11 человек, около двухсот человек получили ранения, пострадало имущество наших граждан. Все ваши просьбы рассматриваются, организованы свидания и телефонные разговоры с задержанными. Правоохранительные органы завершили расследование, с материалами которого должна ознакомиться сторона защиты. Ещё раз подчеркну, что все, кто нарушил закон и их вина будет доказана, должны понести наказание. Все должно быть по закону. Данный вопрос на личном контроле главы государства Касым-Жомарта Токаева", - отметил Сапарбаев.
Также в беседе с местными жителями Бердибек Сапарбаев отметил, что государством выделяются значительные средства, а местными исполнительными органами проводится большая работа по развитию сел Кордайского района. Так, на благоустройство и строительство социальных объектов только лишь в селах Каракемер и Масанчи дополнительно выделено 3 миллиарда тенге. Строятся жилые дома, газопровод, спортивные и детские игровые площадки, врачебная амбулатория, водопроводные сети, возводится школа, ремонтируются улицы.
В завершение встречи глава региона призвал кордайцев соблюдать порядок и законность, не поддаваться различным провокациям и недостоверной информации.
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