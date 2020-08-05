Сапарбаев встретился с родственниками подозреваемых в участии в беспорядках в Кордайском районе

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Тараз. 4 августа. Kazakhstan Today - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в очередной раз встретился с родителями и родственниками задержанных по подозрению в участии в беспорядках в Кордайском районе, передает Kazakhstan Today.





Бердибек Сапарбаев провёл ряд встреч с жителями сёл Каракемер и Сортобе. Он выслушал все просьбы родственников задержанных и отметил, что их обращения не останутся без внимания - будут рассмотрены прокуратурой, правоохранительными и местными исполнительными органами. Аким подчеркнул, что все проблемные вопросы должны решаться в рамках законодательства Казахстана.

Мы не должны забывать, что произошедшие трагические события привели к гибели 11 человек, около двухсот человек получили ранения, пострадало имущество наших граждан. Все ваши просьбы рассматриваются, организованы свидания и телефонные разговоры с задержанными. Правоохранительные органы завершили расследование, с материалами которого должна ознакомиться сторона защиты. Ещё раз подчеркну, что все, кто нарушил закон и их вина будет доказана, должны понести наказание. Все должно быть по закону. Данный вопрос на личном контроле главы государства Касым-Жомарта Токаева", - отметил Сапарбаев.

Также в беседе с местными жителями Бердибек Сапарбаев отметил, что государством выделяются значительные средства, а местными исполнительными органами проводится большая работа по развитию сел Кордайского района. Так, на благоустройство и строительство социальных объектов только лишь в селах Каракемер и Масанчи дополнительно выделено 3 миллиарда тенге. Строятся жилые дома, газопровод, спортивные и детские игровые площадки, врачебная амбулатория, водопроводные сети, возводится школа, ремонтируются улицы.

В завершение встречи глава региона призвал кордайцев соблюдать порядок и законность, не поддаваться различным провокациям и недостоверной информации.

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