Сегодня началась масленичная неделя

Астана. 4 марта. Kazakhstan Today - Православные христиане во всем мире празднуют начало масленичной недели, передает Kazakhstan Today.

В этом году Масленица проходит с 4 по 10 марта. Дату масленичной недели рассчитывают, опираясь на Великий пост (в 2019 году - с 11 марта по 27 апреля). Масленица начинается за 56 дней до его начала. По обычаям, в течение недели в каждом доме пекут блины, приглашают, гостей, поминают усопших.

Масленица появилась у славян еще до их обращения в христианство. Праздник считается языческим и некоторое время после принятия Русью христианства он отвергался церковью. В XVIII веке церковь ввела этот праздник в православную культуру, сделав его предвестником Великого поста.

Масленица - один из самых любимых народных праздников. Каждый день масленичной недели имеет особое значение. Первые три дня называются узкой Масленицей, а последующие четыре - широкой. В узкую масленицу разрешается работать и заниматься домашним хозяйством, а с четвертого дня все работы положено прекратить. В масленичную неделю блины пекут каждый день. Первый блин положено отдать малоимущим.

В понедельник принято ходить в гости на блины к сватам и кумовьям. Во вторник - веселиться. Если в семье есть молодые люди или девушки - устаивают смотрины. В среду зятья ходят к тёще на блины. Четверг назывался "разгул", потому что в этот день прекращаются все работы, устраиваются народные гуляния, родственники и соседи носят друг другу блины, угощают. В пятницу тёща идет на блины к зятьям. В субботу принято посещать родственников со стороны мужа. Воскресенье на масленичной неделе называют прощённым. В этот день принято просить друг у друга прощения и отпускать все обиды, поминать усопших. Кульминацией праздника считается сжигание чучела Масленицы.

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