Нур-Султан. 23 марта. Kazakhstan Today - Секретариат Союза писателей опубликовал заявление в связи с переименованием столицы Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Казахстан - родина возрождения, стабильности и сотрудничества, исторических событий. С первых дней независимости мы видели все происшедшие за эти годы события. Первое исполнение нашего Гимна, размещение Герба над входом в наше учреждение, введение национальной валюты, экономический подъем в последующие годы, признание лидерства нашей страны в международных организациях, Азиада, ЭКСПО и другие крупные мероприятия... Всему этому мы были свидетелями", - отмечается в заявлении.

Еще одним незабываемым событием, по мнению секретариата, стало происшедшее в годы независимости строительство Астаны.

Строительство такого удивившего весь мир города было рискованным историческим шагом для молодого государства. Об этом говорит не только народ Казахстана, но и весь мир. В принятии этого исторического решения велика заслуга Лидера нации Нурсултана Назарбаева, который заложил фундамент города с национальным обликом. По его указаниям были построены такие объекты, как Байтерек, Хан Шатыр, монумент "Казак елі", ставшие гордостью новой столицы и всего народа", - добавили в организации.

Авторы обращения напомнили, что 19 марта Нурсултан Назарбаев выступил с заявлением о прекращении своих президентских полномочий, и главой государства был назначен Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан сделал еще один шаг в светлое будущее. Новый глава государства выступил с предложением назвать нашу столицу Нур-Султан. Это уместное предложение. Такое есть в практике народов мира. Кроме того, невозможно измерить труд Первого Президента, вложенный им в строительство Астаны. Секретариат Союза писателей Казахстана одобряет решение о переименовании нашей столицы в Нур-Султан. Мы, сообщество литераторов, в своих интервью средствам массовой информации говорим о правильности решения по переименованию столицы в Нур-Султан, даем отпор провокаторам, ведем разъяснительную работу среди населения. Мы верим, что наша столица - город Нур-Султан - станет еще красивее, станет гордостью народа", - резюмировали литераторы.

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