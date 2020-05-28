Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today - Семьи погибших на блокпосту полицейских получат квартиры в Алматы. Об этом сегодня на брифинге сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.

При поддержке наших предпринимателей семьям погибших сотрудников полиции выделяются две квартиры. Также будет оказана всемерная финансовая поддержка по тем вопросам, которые ставят родственники", - сказал Сагинтаев.

Напомним, утром 25 мая пьяный водитель БМВ наехал на бетонное ограждение блокпоста №4, а затем врезался в патрульную автомашину, в которой находились двое полицейских - Жарас Жангазиев и Дастан Абдыканов. От полученных травм оба сотрудника полиции погибли Третий пострадавший , старший лейтенант полиции Ербулан Сейдазым, доставлен в реанимацию 7-й горбольницы в крайне тяжелом состоянии.

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