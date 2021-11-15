Схемы нескольких маршрутов изменятся в Алматы

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АЛМАТЫ. 14 НОЯБРЯ - В Алматы на время изменятся схемы некоторых автобусных маршрутов в связи с дорожно-строительными работами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в транспортном холдинге Алматы, в связи с необходимостью обустройства проезжей части и в рамках пробивки проспекта Абая 14 ноября с 6:00 до 23:00 движение маршрутов общественного транспорта №№126, 52, 50 будет осуществляться по улице Момышулы вместо улицы Яссауи.

Кроме этого, маршрут №104-а в северном направлении будет курсировать по улице Яссауи - улица Шаляпина - улица Момышулы - улица Жетi жаргы - улица Садвакасова - улица Акбакай - улица Яссауи, далее по действующей схеме. В южном направлении по улице Яссауи - улице Жетi Жаргы - улица Момышулы - улица Шаляпина - улица Яссауи, далее по действующей схеме.

В связи с дорожно-строительными работами в рамках реализации проекта по реконструкции улично-дорожной сети по линии BRT в период с 06.00 14 ноября до 06.00 15 ноября 2021 года движение троллейбусных маршрутов №№6, 11, 12 будет приостановлено.