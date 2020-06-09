Школа политического менеджмента партии Nur Otan запускает программу обучения участников праймериз

Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today - Школа политического менеджмента (ШПМ) партии Nur Otan объявила о запуске программы обучения участников праймериз " Праймериз . Публичная политика. Каким должен быть образ депутата?", передает Kazakhstan Today.

Уважаемые друзья! Как известно, с 17 августа по 3 октября текущего года состоятся праймериз партии Nur Otan . Основная цель - выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в мажилис и маслихаты всех уровней", - сообщается на странице ШПМ в Фейсбуке.

Отмечается, что внутрипартийный отбор нового формата предполагает возможность участия каждого партийца.

В этой связи Школа политического менеджмента партии Nur Otan объявляет о запуске программы обучения участников праймериз "Праймериз. Публичная политика. Каким должен быть образ депутата?". Если хотите узнать больше о праймериз, основных принципах управления собственным имиджем в условиях современной информационной реальности, навыках политической коммуникации и риторике, приглашаем вас принять участие в нашем обучении. Спикерами семинаров выступят известные политологи, государственные и общественные деятели, психологи и тренеры, среди которых Ермухамет Ертысбаев, Айдос Сарым, Расул Жумалы, Андрей Чеботарев, Саясат Нурбек и другие", - сказано в сообщении.

Программа обучения состоит из четырех модулей, которые будут проходить онлайн. Первый модуль: Механизм реализации внутрипартийного отбора-праймериз. Второй модуль: Международный опыт проведения праймериз. Роль и место депутата во власти. Третий модуль: Образ депутата. Создание имиджа и эффективной модели поведения. Четвертый модуль: Политическая риторика.

Кроме того, предусмотрены интерактивное обсуждение, практические упражнения в группах и творческие задания. Занятия будут проводиться для всех желающих партийцев на бесплатной основе.

Семинары стартуют 15 июня и завершатся 7 августа текущего года и будут проходить с 09.30 до 13.00.

За более подробной информацией следует обратиться в областной филиал партии по месту проживания или в Школу политического менеджмента партии Nur Otan по адресу: Нур-Султан, улица Кунаева, 12/1, телефон: +7-7172-707621. Сайт www.spm.nurotan.kz, e-mail: info_school@spm.nurotan.kz, www.instagram.com/spm.nurotan.kz.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства