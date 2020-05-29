Главная политповестка Nur Otan в эпоху коронавируса - праймериз

27 марта пресс-служба партии Nur Otan сообщила о том, что принято решение провести внутрипартийный отбор - праймериз - после стабилизации ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавируса нового типа COVID-19.

Необходимо отложить проведение праймериз до полной стабилизации ситуации. Сейчас деятельность партии "Нур Отан" полностью переориентирована. Все ресурсы партии направлены на поддержку инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым мер по организации помощи нуждающимся казахстанцам в условиях борьбы с коронавирусом", - сказал председатель партии, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Изначально внутрипартийный отбор планировалось начать с 30 марта. Позднее его перенесли на 15 апреля. После отмены заседания политического совета партии голосование по утверждению правил праймериз прошли 26 марта заочно. Сейчас, в условиях поэтапного ослабления карантинного режима, Центральным аппаратом партии также прорабатывается возможность использования онлайн-технологий в ходе праймериз.

Праймериз - это процедура предварительного отбора претендентов на выборные должности от той или иной партии. Обычно в ходе праймериз избиратели голосуют за людей, которых хотели бы видеть кандидатами от партии. Поэтому праймериз часто называют "предварительным голосованием" или "предварительными выборами".

Для партии Nur Otan праймериз выступает как один из механизмов "перезагрузки" партийной работы, как процедура внутрипартийной демократии, способная укрепить доверие в обществе и выстроить реальные механизмы всестороннего диалога. Ожидается, что праймериз стимулирует конкурентный отбор талантливых кадров, сформирует когорту новых лиц партии, способных результативно коммуницировать как с обществом, так и с госаппаратом. Кроме того, при проработке партийных списков в Мажилис и маслихаты, в ходе естественного отбора произойдет отсев пассивных партийцев. В условиях, когда произошла замена мажоритарной системы выборов в маслихаты на пропорциональную, для Nur Otan чрезвычайно важно, чтобы будущие депутаты достойно представляли партию в представительных органах власти на всех уровнях.

Праймериз для партии особенно актуален в условиях пропорциональной избирательной системы. Пропорциональная система фактически стимулирует развитие многопартийности. Более того, ее главным результатом является создание благоприятных условий для формирования среды политического плюрализма. Конечно, в мире во многих странах существует мажоритарная система. Но и пропорциональная представлена не меньше. Достаточно сказать, что почти 63% стран Европы, а это 32 страны из 51, применяют ее для выборов национального законодательного органа. Более того, 14 из 20 стран с "полноценной демократией" (согласно Индексу демократии) для формирования местных представительных органов используют принципы пропорциональной системы.

И, как показывает международный опыт, выборы по партийным спискам чаще всего обеспечивает последовательность и стабильность в политике. Так, в странах Западной Европы, чаще других прибегающих к этой системе, отмечается наибольшая "продолжительность жизни" правительств, активное участие населения в выборах. Залог успеха - правительства, образуемые при пропорциональной системе, они более ответственны перед избирателями, умеют сохранять и поддерживать стабильность и преемственность в принятии важных для развития страны решений. При мажоритарной системе, наоборот, регулярная смена правительств идеологически полярных взглядов значительно усложняет реализацию экономической политики. При пропорциональной системе проблема снимается с помощью инструмента открытых партийных списков и четко регламентированной процедуры отзыва. При этом, наиболее прогрессивным способом формирования партийных списков является механизм праймериз.

Преимущества предварительных выборов

Традиция проводить праймериз родилась в США в 1842 году. В начале ХХ века все штаты страны приняли закон "Об обязательном проведении праймериз". В США праймериз организуются не политическими партиями, а непосредственно штатами. Общенациональных норм и правил не существует. Штаты сами регулируют проведение предварительного голосования. Параметры проведения первичных выборов в США отличаются как по принципу участия избирателей, способу отбора делегатов на национальный партийный съезд и делегирования им полномочий, так и по форме организации голосования и способу определения результатов. Можно сказать, что существует не система, а системы праймериз, весьма разнообразные и имеющие ряд серьезных отличий друг от друга.

В Европе также существует система предварительного отбора кандидатов, похожая на американскую. Однако она имеет ряд существенных особенностей. Так, европейские праймериз организуются не государством сверху, а по инициативе самих партий. Это отчасти связано с тем, что данная процедура практически не регламентирована на законодательном уровне. Основной причиной слабой развитости нормативной базы в области предварительных выборов является то, что способ голосования, используемый для формирования представительных органов государственной власти, будь то пропорциональная система или же мажоритарная, когда предусмотрено два тура, уменьшает необходимость проведения открытых праймериз.

Во Франции праймериз считается, скорее, разовой акцией, проведение которой становится вопросом сиюминутной политической прагматики и зависит от настроений в партийном руководстве. Например, в 2012 году, после 17 лет правления консерваторов, социалистические партии "угадали запрос общества" и согласились провести предварительное избрание единого кандидата среди целого блока левых движений. Во Французской Республике идея проведения праймериз впервые прозвучала в июне 1991 года, когда две правоцентристские партии - Объединение в поддержку республики и Союз за французскую демократию - подписали хартию о проведении перед президентскими выборами 1995 года первичного голосования, призванного определить общего кандидата. В 2002 году самая крупная экологическая партия "Европа. Экология - Зеленые" (EELV) провела свои праймериз, и с тех пор такой метод избрания кандидата на президентских выборах стал традиционным. За ней последовали коммунисты, социалисты и правоцентристские консервативные партии.

В некоторых странах Латинской Америки предварительное голосование является обязательным для всех партий, и проведение праймериз регулируется законодательством страны, а не уставом партии или иными организационными документами. Примером государственного вмешательства в данный институт является Аргентина, где предварительное голосование впервые было проведено в 2011 году. Процедура праймериз закреплена законом №26.571, согласно которому обязательны праймериз и для кандидатов, и для избирателей. За неявку на предварительное голосование государство штрафует избирателя на 3,5 доллара, а после повторной неявки - сумма удваивается. Участвовать в праймериз обязаны все избиратели, обладающие активным избирательным правом, то есть применяется всеобщее голосование.

В России первые реально массовые праймериз кандидатов в депутаты провела партия "Единая Россия" в 2007 году. 22 июня 2009 года Бюро Высшего совета "Единой России" рекомендовало сделать процедуру предварительного отбора кандидатов обязательной. Осенью того же года (перед 11 октября - единым днем голосования) праймериз были организованы во всех субъектах и муниципалитетах, где проводились выборы депутатов местных парламентов. На них впервые были организованы дебаты между претендентами. В ноябре 2009 года на XI съезде "Единой России" норма о проведении предварительного голосования была включена в пункт 8.1 партийного устава. Первое полноценное предварительное голосование состоялось в июле-августе 2011 года в ходе подготовки к выборам в Государственную думу шестого созыва. Соорганизатором праймериз стал Общероссийский народный фронт. На данный момент "Единая Россия" регулярно проводит предварительное голосование перед федеральными и региональными выборами, а также выборами в органы местного самоуправления. Успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней.

О чем говорит опыт зарубежных стран?

В ходе праймериз выявляются основные возможности, которые процесс предварительного голосования предоставляет как политическим партиям, так и каждому избирателю. Рост конкуренции дает шанс членам партии и сторонникам проявить себя на деле и воспользоваться "социальным лифтом". К примеру, в России сейчас наблюдается рост количества желающих из числа предпринимателей, врачей, учителей, молодежи (порядка 40%), работников образования и культуры принять участие в праймериз партии "Единая Россия". Это энергичные, инициативные и патриотичные граждане, заинтересованные в развитии своей страны. Предварительные выборы, которые организовала партия "Единая Россия", дают возможность: отобрать наиболее конкурентоспособных и сильных кандидатов для представления интересов сторонников партии на выборах; показать открытость партии перед своими избирателями на фоне конкурентов; вовлечь различные слои населения в работу партии, а также предоставить им возможность глубже познакомиться с программой, как партии, так и отдельных кандидатов; вносить изменения и корректировки в выборные программы с учетом интересов населения страны.

Таким образом, в ходе праймериз расширяются рамки фактической избирательной кампании и создаются дополнительные информационные поводы. Происходит мобилизация и поиск новых сторонников (активистов). Появляется возможность увеличить свою узнаваемость, сформировать свой имидж и программу, определившись с темами, которые значимы для кандидата и его сторонников, чьи интересы он представляет. Создаются условия для формирования своей электоральной базы и расширения ее благодаря привлечению лояльных избирателей, готовых поддержать кандидата, а также заручиться поддержкой спонсоров.

Плюсы онлайн-голосования

Для партии Nur Otan главное - безопасность и здоровье людей. Поэтому, из-за пандемии коронавируса предварительное голосование, скорее всего, будет проходить в онлайн-формате.

Здесь актуален опыт России, где процедура праймериз из-за пандемии коронавируса впервые проходит в онлайн-режиме, она продлится до 31 мая включительно. В праймериз участвуют больше шести тысяч кандидатов. Победители будут представлять "Единую Россию" на выборах в сентябре. Данные о ходе предварительного голосования собираются и обрабатываются в федеральном ситуационном центре. Вся актуальная информация из центра доступна в режиме онлайн. Сейчас в системе предварительного голосования зарегистрировалось порядка 900 тысяч избирателей. Но пока идет голосование, регистрация продолжается.

Если говорить о международном опыте, электронная система голосования уже внедрена во многих странах мира: США, Канаде, Бразилии, Индии, Бельгии, Австралии, Эстонии, Южной Корее. В Великобритании, Германии, Франции, Испании, Португалии, Италии, Норвегии, Швейцарии, России, Японии, Китае проводятся эксперименты по ее использованию. Например, в Индии уже давно работает электронная машина для голосования (Electronic Voting Machine). Впервые EVM была использована в избирательном округе Керала в 1982 году. Машина помогает избирателям выбрать кандидатов в парламент и Законодательное собрание штата. EVM разработана с двумя блоками - управления и голосования. Они соединены между собой кабелем. Блок управления EVM хранится у председательствующего. А избирательный блок - в отделении для голосования, чтобы избиратели могли проголосовать. Это сделано для того, чтобы сотрудник избирательной комиссии проверил личность голосующего.

В США разработан ElectionGuard, комплект для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом (SDK). Как уверяют разработчики, приложение делает голосование безопасным, доступным и более эффективным везде, где оно используется, - в Соединенных Штатах или в демократических странах по всему миру. Среди преимуществ электронной системы - возможность проводить сквозную проверку выборов, открывать результаты для сторонних организаций для безопасной проверки и наличие системы, которая позволяет отдельным избирателям подтвердить, что их голоса были правильно подсчитаны.

В целом расширение сферы применения различных форм электронного голосования, могут способствовать более полному вовлечению населения в государственно-общественный диалог и политический процесс, в первую очередь молодежи, наиболее восприимчивой к технологическим инновациям. При этом, необходимо обеспечить максимальную безопасность и соблюсти баланс тайны голосования и подконтрольности обществу.

Безусловно, существуют и потенциальные риски: уязвимость компьютерных систем (вирусы, хакерские атаки и т. п.); недоверие значительной части населения к технологии электронного голосования; значительная затратность технологии на этапе внедрения; недоступность Интернета для значительной части населения; отсутствие или низкий уровень компьютерной грамотности определенных категорий граждан, прежде всего пожилых людей. Очевидно также, что без участия человека гарантировать честность выборов не может ни одна электронная система. Даже с применением технологии блокчейн. Эксперты говорят, что для повышения уровня доверия к выборам необходимо наличие независимых наблюдателей, которые могут контролировать процесс и фиксировать возможные нарушения.

Исходя из выше сказанного с определенной долей уверенности можно утверждать, что выбор правящей партией Nur Otan механизмов праймериз (предварительного отбора) в условиях предстоящих выборов по пропорциональной системе, обусловлен следующим рядом закономерностей, обстоятельств и требований:

- Внедрение праймериз является одним из важных механизмов системной перезагрузки партии Nur Otan.

- Праймериз партии повышает уровень легитимности политической системы за счет более широкого распространения демократических процедур и усиления обратной связи власти и общества.

- Праймериз - это новый элемент партийной политики, которая, таким образом, становится более публичной.

- Праймериз политической организации повышает уровень влияния граждан на формирование состава кандидатов на выборы.

- Основным назначением электронных технологий голосования является осуществление человеком своего волеизъявления, а также осуществление процесса подсчета голосов, без вмешательства посредников, которые могут повлиять на результат.

- По результатам праймериз партия на деле, а не в теории может определить кандидатов, которые смогут привлечь достаточное количество голосов избирателей на предстоящих выборах.

Таким образом, главная задача праймериз партии Nur Otan - выявление претендентов на выборную должность, способных эффективно представить партийный электорат на предстоящих выборах и в последующем в представительных органах власти на местном и центральном уровне - маслихатах и мажилисе парламента Республики Казахстан.





Политолог Юрий Булуктаев

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