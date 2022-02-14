Штормовое предупреждение объявили на понедельник в 11 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. 13 ФЕВРАЛЯ - Штормовое предупреждение объявлено на понедельник в 11 регионах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 14 февраля ожидается снег, днем сильный снег, метель. Ночью туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области днем в понедельник на юго-востоке, в центре ожидается сильный снег. На большей части области метель. Ночью на юго-востоке, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью на юго-востоке, западе области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Утром и днем 14 февраля в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере области туман. На севере, западе области, в горных, предгорных районах гололед. Ветер западный, северо-западный на западе, юге области и в предгорных районах 17-22 метров в секунду, в горных районах и на севере области 25 метров в секунду, на горных перевалах 30 метров в секунду и более. В Шымкенте утром и днем 14 февраля ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный порывы 17-22 метров в секунду. В Туркестане утром и днем 14 февраля ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный порывы 17-22 метров в секунду.

В Атырауской области в понедельник ночью на севере, востоке и в центре ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау 14 февраля ночью ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 14 февраля на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ветер северо-западный, ночью на большей части области 15-20 метров в секунду. В Актау 14 февраля ожидается ветер северо-западный, ночью порывы 15-18 метров в секунду.

В Жамбылской области 14-15 февраля на юго-западе ожидается ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, днем 14 февраля, ночью 15 февраля временами 30 метров в секунду и более.

В Кызылординской области ночью в понедельник на большей части ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, в центре, днем на большей части области 15-20 метров в секунду. В Кызылорде 14 февраля ожидается гололед. Ветер западный днем 15-20 метров в секунду.

14 февраля на западе, юге Костанайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, юге области 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области в понедельник на западе, севере, в центре ожидается метель. Днем в центре области сильный снег. Ветер южный с переходом на западный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. В Караганде 14 февраля ожидается метель. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 18 метров в секунду. В Жезказгане 14 февраля ожидается метель. Ветер юго-западный, западный днем порывы 18 метров в секунду.

Ночью 14 февраля на западе, юге Павлодарской области ожидаются туман, днем на юге области низовая метель. Ветер юго-западный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду", - предупредили синоптики.