Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 21 июня на севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный, на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане временами гроза. Днем град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, утром и днем порывы 15-20, временами 23 метра в секунду.

21 июня в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, утром и днем в центре и на севере области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 21 июня на западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - до 37 градусов.

21 июня ночью на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, днем в центре, на западе области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

21 июня днем на большей части Акмолинской области ожидается дождь, на западе, севере области - сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Днем на западе, юге области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на западе, юге области порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью 21 июня в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге области, в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на западе, юге области, в горных и предгорных районах 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте 21 июня временами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 21 июня на юге и в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На юге и в горных районах области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на юге, востоке и в горных районах области порывы 17-22 метра в секунду.

Днем 21 июня на севере, востоке, западе Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. Днем на северо-западе, юге области ожидается сильная жара - 36 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

21 июня днем на севере, западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на большей части 15-20, на севере области порывы 25 метров в секунду.

21 июня на севере, западе Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью на северо-западе, западе области 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23 метра в секунду.

21 июня днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на юго-западе области - сильный дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

21 июня на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на большей части области 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара - 37 градусов.