Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане и девяти областях РК.

НУР-СУЛТАН. 10 АПРЕЛЯ – Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане и девяти областях Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 11 апреля на севере и востоке Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы до 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане ожидается ветер юго-восточный, порывы до 15-20 метров в секунду.

На западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, востоке, в центре области до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду.

На юге Костанайской области ожидаются гроза, туман. Ветер восточный ночью на юге области до 15-20 метров в секунду, днем на большей части порывы до 15-20 метров в секунду.

Днем 11 апреля в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге области, в горных и предгорных районах до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

В центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный в центре, на юге области до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный ночью на юго-западе области порывы до 15-20 метров в секунду, днем на большей части области до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

Днем 11 апреля на юге Павлодарской области ожидается ветер восточный порывы до 18 метров в секунду.

На севере, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.