Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает Kazakhstan Today.
6 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Вероятность шторма - 85-90%.
6 января в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
Ночью 6 января в Восточно-Казахстанской области сохраняется сильный мороз, местами 40 градусов. Вероятность шторма - 95-100%.
Ночью 6 января в Северо-Казахстанской области ожидается восточный ветер, местами порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.
6-8 января в Жамбылской области местами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 90-95%.
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