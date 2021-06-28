Штормовое предупреждение объявили в семи областях

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НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской, Кызылординской и Актюбинской областей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 26 июня в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ночью и утром местами ожидается туман.

26 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза.

26 июня в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, с переходом на юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

26 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности.

26-28 июня в Туркестанской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 26 июня в Кызылординской области сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

26 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер северный, северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Сохраняется сильная жара, 38 градусов, чрезвычайно высокая пожароопасность.

Ранее "Казгидромет" предоставил прогноз погоды на 26-28 июня.

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