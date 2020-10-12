Штормовое предупреждение объявили в шести областях

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Туркестанской, Кызылординской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 9 октября в Туркестанской области ночью местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Ночью местами сохраняются заморозки, 3 градуса. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Ночью 9 октября в Кызылординской области, на севере, ожидаются заморозки, 3 градуса. Ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-100%.

Ночью и утром 9 октября в Акмолинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма - 85-90%.

Днем 9, сутки 10 октября в Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, гололед, ветер западный, юго-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

Ночью 9 октября в Карагандинской области местами ожидается туман, гололед. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 70-75%.

9 октября в Восточно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, туман, гололед. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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