Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

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НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Карагандинской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Акмолинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Актюбинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 25 августа на севере, востоке, западе Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. На западе области ожидается гроза. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 25 августа на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер восточный, днем на юго-востоке области 15-20 метров в секунду. Днем 25 августа ожидается сильная жара, 35 градусов. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

25 августа в Атырауской области на юго-востоке ожидается гроза, ветер юго-западный, западный, при грозе 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара, 36 градусов. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

25 августа на востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем на западе и востоке области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

25 августа в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 25 августа в Западно-Казахстанской области на севере, северо-западе ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара, 36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 25 августа в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, с переходом на западный, при грозе 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

25 августа в Актюбинской области ожидается сильная жара 37 градусов, сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Напомним , в Казахстане могут впервые применить метод дождевания, чтобы спасти Мангистаускую область от засухи.

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