Засуха в Мангистау: впервые в Казахстане может быть применен метод дождевания

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АКТАУ. 24 АВГУСТА - В Казахстане могут впервые применить метод дождевания, чтобы спасти Мангистаускую область от засухи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На площадке Мангистауской региональной палаты предпринимателей обсудили, как решить в регионе давнюю проблему с засухой. В качества выхода из ситуации предложена технология искусственного дождевания. Бизнесмены эту инициативу поддерживают.

Если новая технология успешно пройдет апробацию, то в Мангистауской области будут установлены 5 устройств, которые помогут охватить весь регион методом дождевания и спасти скот от падежа.

Сейчас всем известно, что в Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской областях наблюдается сильная засуха. Возникает множество проблем, таких как падеж скота, экоцид, истощаются пастбищные земли. Считаем, что климатическая технология у нас может сработать эффективно", - рассказал председатель Регионального совета палаты предпринимателей Мангистауской области Едиль Джанбуршин.

По словам руководителя компании Central Asian Center of Climate Change Technologies, Алтая Айнабека, который внедряет в Казахстане апробированный в нескольких странах глобальный проект Pro International Center of Climate Change Technologies, на основе этой технологии в мире работают несколько компаний. Проект можно использовать в гражданских целях. Технология не представляет опасности для окружающей среды, людей, животных. Это подтверждает положительное заключение Европейской лаборатории De Nayer - технология Clear Sky Manager.

С помощью рассеивания отрицательных ионов в атмосферу, идет концентрация влаги в атмосфере различного уровня и через перенос испаренной влаги с акватория Каспийского моря в глубинные районы Мангистау образуются облака и осаждаются там, где это необходимо. Предлагаемые нами технологий "Clear Sky Manager 5" и "Clear Sky Manager 7" запатентованы в России, США, Японии, Евросоюзе. С нами работают признанные доктора мирового уровня, метеорологи, аэрологи и другие специалисты в области управление климатом", - поделился подробностями Алтай Айнабек.

Представитель компании отметил, что местные специалисты в области водного хозяйства проведут обход районов и обозначат места для установки 5 приборов.

Пять приборов могут охватить всю Мангистаускую область. Один прибор работает в радиусе 200 километров. Эффективность работы на 100 000 квадратных метров. Ежегодные осадки увеличатся как минимум на 30 процентов. Результат мы можем показать в течение месяца", - пояснил представитель компании.

По словам Алтая Айнабека, компания готова за счет своих средств показать первый результат технологии в качестве пилотного проекта.

Годовая стоимость сервиса нашей технологии составляет 5 млн евро, но при детонационных работах мы будем работать в пределах 1,3-2 млн евро, остальные 3-3,8 млн евро будут у нас совместными инвестициями в рамках демонстрационного проекта, и деньги мы получим по графику после того, как покажем результат", - заявил представитель компании.

Участники встречи считают, что климатическую технологию необходимо опробовать в Мангистауской области. Кроме того, соответствующее предложение будет внесено акимату области, министерствам сельского хозяйства, экологии.

Местные предприниматели, в свою очередь, готовы возместить некоторые затраты, связанные с внедрением технологий, выполнить ряд работ, таких как транспортировка, монтаж конструкций", - заключил Едиль Джанбуршин.





Напомним, 3 июля Министерство сельского хозяйства Казахстана сообщило о стабилизации обстановки и прекращении гибели скота в Мангистауской и Кызылординской областях.

14 июля появилось видео, на котором заснято, как жители региона кормят своих домашних животных размоченным картоном вперемешку с отрубями.

15 июля исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев встретился с животноводами, руководителями крестьянских хозяйств и предпринимателями Мангистауской области. В ходе встречи с фермерами он сообщил об оперативных мерах, предпринимаемых правительством и Минсельхозом для помощи аграриям, пострадавшим от сильнейшей засухи в регионе. В ходе встречи с животноводами Ербол Карашукеев сообщил , что министерством проработан вопрос выпаса скота и сенокошения на территориях лесных хозяйств и резерватов.

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