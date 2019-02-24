Штормовое предупреждение объявлено в Астане и трех областях Казахстана

Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, Акмолинской, Кызылординской и Костанайской областях, передает Kazakhstan Today.

8-10 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман, 9-10 февраля - местами гололед, ветер юго-восточный, восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%", - говорится в сообщении синоптиков.

Ночью 8 января в Акмолинской области сохраняется сильный мороз 35-40 градусов. Днем местами низовая метель, ветер юго-восточный, южный 15-20 метров в секунду. В Астане 8 января ночью сохраняется сильный мороз 35-37 градусов. Вероятность шторма составляет 85-90%.

В Костанайской области 8 февраля местами ожидается низовая метель, туман, утром и днем ветер южный 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 8 февраля ожидается низовая метель, ветер южный 15-20 метров в секунду.

Вероятность шторма - 90-95%.

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