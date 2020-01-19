Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях РК из-за метели

Алматы. 19 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Кызылординской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 19 января в Северо-Казахстанской области ожидается снег, местами метель, туман, ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Костанайской и Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед. В Акмолинской области местами ожидаются туман, метель, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

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