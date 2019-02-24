Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

1 февраля в Восточно-Казахстанской области ожидается ночью местами сильный снег, местами метель, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 1 февраля ожидается метель, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области 1 февраля местами сохраняются туман, гололед, ветер северо-восточный, восточный, 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-100%.

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