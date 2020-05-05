Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" объявило штормовое предупреждение в Карагандинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, днем 5 мая в Атырауской области местами ожидается гроза, ветер восточный, юго-восточный, 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области завтра ночью местами, днем на большей части также ожидается юго-восточный ветер, 15-20 метров в секунду, днем местами гроза.

В южных районах Туркестанской области утром и днем 5 мая ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер восточный, 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Шымкенте 5 мая также ожидается гроза и шквал.

Кроме того, ночью 6 мая в Карагандинской области местами сохраняются заморозки до 1-6 градусов.

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