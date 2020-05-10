Нур-Султан. 9 мая. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В связи с прогнозом осадков, местами сильных, 9-11 мая в горных районах Туркестанской, Алматинской областей и прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонного стока и подъемы уровней воды на реках, сообщает "Казгидромет".

Кроме того, 10 мая в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза и юго-восточный ветер, местами с порывами до 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 10 мая ожидается юго-восточный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Также 10 мая в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области днем 10 мая местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами до 15-20 метров в секунду.

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