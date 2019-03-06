Астана. 5 марта. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

6-9 марта в связи с прогнозами положительных дневных температур в Алматинской области, прилегающих к Алматы территориях и на юге Восточно-Казахстанской области ожидаются таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках", - сообщили в "Казгидромете".

Также, по информации ведомства, 6 марта в Актюбинской области местами ожидается туман. Днем по северу области прогнозируется низовая метель и порывы южного ветра до 15 метров в секунду. В Актобе ожидается туман, ветер южный днем с порывами до 15 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области 6 марта местами ожидаются низовая метель, туман, гололед и юго-западный ветер до 15-20 метров в секунду. В Уральске ожидаются низовая метель, туман, гололед, ветер юго-западный до 17 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.

Кроме того, в Атырауской области 6-7 марта местами ожидается туман.

В Кызылординской области синоптики прогнозируют 6-8 марта местами туман.

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