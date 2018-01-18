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Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской и Атырауской областях18.01.2018
Общество  21:02
Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской и Атырауской областях, передает Kazakhstan Today.

В Кызылординской области 19-21 января местами сохраняется туман, сообщает "Казгидромет".

В Атырауской области 19 января местами ожидается гололед, усиление юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.
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