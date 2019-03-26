Астана. 26 ноября. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.





По информации "Казгидромета", 27 ноября в Костанайской области ожидается местами метель, туман, гололед и юго-западный ветер до 15-20 метров в секунду.





В Кызылординской области в этот день прогнозируется местами гололед.





В горах Туркестанской области 27 ноября ожидаются сильные осадки. Местами также ожидаются туман, гололед, усиление юго-западный ветра до 15-20 метров в секунду. В Туркестане временами ожидаются гололед, ночью и утром усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.





В Шымкенте 27 ноября временами ожидаются туман, усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду.





Также в "Казгидромете проинформировали, что ночью и утром 27 ноября в Мангистауской области местами ожидается туман. в Актау ночью и утром 27 ноября ожидается туман.





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