Астана. 21 января. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской и Западно-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.





Днем 21 января местами по Туркестанской области сохраняется сильный снег, 22 января местами ожидаются туман, низовая метель, ветер восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%, сообщили в "Казгидромете".





22 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. В Уральске 22 января ожидается метель, туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства