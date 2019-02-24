Штормовое предупреждение объявлено в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях

Алматы. 13 декабря. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, передает Kazakhstan Today.





По данным синоптиков, 14 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидается метель, усиление юго-восточного ветра с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду. В Уральске ожидается низовая метель, порывы юго-восточного ветра с переходом на северо-западный, днем 18 метров в секунду.





В Актюбинской области завтра местами ожидается метель, туман, гололед порывы юго-восточного ветра 15-20 метров в секунду. В Актобе днем также ожидается метель, гололед, порывы юго-восточного ветра 18 метров в секунду.





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