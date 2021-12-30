Сильные морозы на новогодние праздники ожидаются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - В Казахстане в период с 30 декабря по 1 января ожидаются морозы до 35 градусов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", обширный антициклон из районов Черного моря будет оказывать влияние на большую часть Казахстана, в связи с чем ожидается погода без осадков, а также морозы до 35 градусов на северо-западе, севере, в центре и на востоке страны.

30 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, ночью на северо-востоке сильный снег с метелью.

31 декабря на западе, а 1 января на юге и юго-востоке страны пройдут осадки (снег, дождь).

По республике ожидаются туманы, усиление ветра до 15-20 метров в секунду; на юго-востоке и востоке республики порывы 23-28 метров в секунду, в Алакольском районе Алматинской области 30 метров в секунду и более.



