Сильные снегопады ожидаются в Казахстане в последние дни 2020 года

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - В последние дни 2020 года в Казахстане ожидаются сильные снегопады, передает Kazakhstan Today.

С 29 по 31 декабря 2020 года на территории Казахстана ожидается быстрая смена атмосферных процессов. Атлантический циклон, с большими запасами тепла и влаги, принесет обильные снегопады, усиление ветра с метелью и кратковременное повышение температуры воздуха на большей части Казахстана. Но уже 30 декабря в тыл циклону ожидается вторжение холодных воздушных масс из районов Арктики, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и значительное понижение температур воздуха. На севере в ночные часы температура опустится до 30-38 градусов мороза. Местами по республике ожидается туман, сообщает "Казгидромет".

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