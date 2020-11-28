Сильный снег ожидается в ближайшие дни в ряде регионов Казахстана

Нур-Султан. 27 ноября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на период с 28 по 30 ноября, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, в конце ноября большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона.

Он принесет с собой снег, в отдельных регионах ожидается сильный снег, а также гололед, метель и усиление ветра. Однако с середины периода погоду начнет определять обширный антициклон, с которым ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха", - уточнили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства