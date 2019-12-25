Синоптики пообещали прекращение осадков сегодня на большей территории Казахстана

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана сегодня ожидается прекращение осадков, за исключением северной и восточной частей республики, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории Казахстана влияет отрог Атлантического антициклона, с которым ожидается прекращение осадков. Лишь северная и восточная части республики по-прежнему находятся во фронтальной зоне, где сохраняются осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, в Мангистауской области с пыльной бурей", - сообщается в прогнозе погоды "Казгидромета" на 24 декабря.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами туман.

В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду, в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, ночью в Алматинской области местами ожидается туман, в Жамбылской области местами гололед, в Туркестанской области местами ветер 15-20 метров в секунду.

В Атырауской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду, в Мангистауской области с пыльной бурей.

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